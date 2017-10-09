Меркель заявила Мадриду про підтримку єдності Іспанії

Понеділок, 09 жовтня 2017, 16:11

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтвердила свою підтримку єдності Іспанії на тлі загрози проголошення незалежності каталонськими сепаратистами.

Про це вона заявила в розмові з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм, повідомив у понеділок речник німецького уряду Штеффен Зайберт, інформує The Local.

У телефонному дзвінку на вихідних Меркель підтвердила свою підтримку єдності Іспанії. Обидві сторони обмінялися думками про те, як в рамках конституції може бути посилений діалог всередині Іспанії, заявив Зайберт.

Минулого тижня Зайберт відмовився коментувати поліцейське насильство, в результаті якого сотні каталонців отримали поранення. Він також повідомив, що Меркель не намагається бути посередником між сторонами в іспанській суперечці.

Нагадаємо, Франція заявила, що не визнає Каталонію, якщо регіональний уряд впровадить одностороннє проголошення незалежності від Іспанії.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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