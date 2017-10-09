Знайти
АКТУАЛЬНО

На виборах президента ПАРЄ лідирує кіпріотка, буде другий тур

РФ витратила десятки тисяч доларів на рекламу в Google на виборах у США – WP

Біометричний контроль для іноземців: в ДПСУ пояснили процедуру перевірок

Україні варто зосередитися на виконанні УА, а не на митному союзі – представництво ЄС

Нова бригада НАТО в Румунії досягла оперативної готовності – Столтенберг

У Нідерландах сформували урядову коаліцію після 208 днів переговорів

Головуючий ПАРЄ: росіяни створили безпрецедентні проблеми для Ради Європи






Меркель заявила Мадриду про підтримку єдності Іспанії

Понеділок, 09 жовтня 2017, 16:11
Версія для друку Коментарі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтвердила свою підтримку єдності Іспанії на тлі загрози проголошення незалежності каталонськими сепаратистами.

Про це вона заявила в розмові з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм, повідомив у понеділок речник німецького уряду Штеффен Зайберт, інформує The Local.

 У телефонному дзвінку на вихідних Меркель підтвердила свою підтримку єдності Іспанії. Обидві сторони обмінялися думками про те, як в рамках конституції може бути посилений діалог всередині Іспанії, заявив Зайберт.

Минулого тижня Зайберт відмовився коментувати поліцейське насильство, в результаті якого сотні каталонців отримали поранення. Він також повідомив, що Меркель не намагається бути посередником між сторонами в іспанській суперечці.

Нагадаємо, Франція заявила, що не визнає Каталонію, якщо регіональний уряд впровадить одностороннє проголошення незалежності від Іспанії.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

Читайте також: "З референдумом на вихід: Іспанія зробила крок до відокремлення Каталонії".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:35
Доповідачем ПАРЄ щодо українського освітнього закону призначений естонець
16:29
У Кремлі заявили про можливий візит Макрона в Росію наступного року
16:23
На виборах президента ПАРЄ лідирує кіпріотка, буде другий тур
16:11
Меркель заявила Мадриду про підтримку єдності Іспанії
16:01
Нова бригада НАТО в Румунії досягла оперативної готовності – Столтенберг
15:58
Збанкрутіла Air Berlin припиняє польоти з 28 жовтня
15:51
Посольство Польщі прокоментувало постачання вугілля з окупованого Донбасу
15:25
ПА НАТО ухвалила резолюцію щодо інформаційних загроз РФ та ІДІЛ
15:24
Ердогана у Сербії захищатимуть 3000 поліцейських
15:21
РФ витратила десятки тисяч доларів на рекламу в Google на виборах у США – WP
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Наступники Аграмунта: хто замінить одіозного президента ПАРЄ

Україна домагалася покарання Аграмунта майже рік. Між тим, добровільна відставка політика – не найкращий варіант для України. Те, що Аграмунт більше не буде президентом – добре, та його заява зламала плани і може мати неприємні наслідки для нас...

Володимир Сазонов, для Європейської правди

Піар та радянський спадок: сім причин сирійської авантюри Путіна

Участь Росії в сирійському конфлікті складно пояснити самим лише бажанням "дошкулити" США. Швидше, рішення відправити війська на Близький Схід мало цілий комплекс причин, від історичних зобов'язань до бажання зберегти свій вплив у близькосхідному регіоні.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  