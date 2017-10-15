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Теракт у Сомалі: 189 загиблих, понад 200 поранених

Неділя, 15 жовтня 2017, 15:53
Фото
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Кількість загиблих від найпотужнішого вибуху бомби у Могадішо, столиці африканської країни Сомалі, зросла до 189 осіб, ще понад 200 осіб поранені.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на джерела у поліції та серед медпрацівників.

Теракт було скоєно у суботу, 14 жовтня. Начинена вибухівкою вантажівка вибухнула на одній із жвавих вулиць міста, поблизу якої знаходяться ключові міністерства країни. 

Агентство зазначає, що джерела, які повідомили про кількість загиблих, розмовляли на умовах анонімності, оскільки не мають повноважень надаваи такі дані журналістам.

Наразі лікарі намагаються допомогти сильно пораненим жертвам нападу, багато з них отримали опіки до невпізнання.

Президент країни Мохаммед Абдуллахі Мохамед оголосив три дні трауру та закликав сомалійців відгукнутися на відчайдушну заяву лікарень про донорство крові для поранених.

 Фото AP
  Фото AP
  Фото AP
 Фото AP

Уряд Сомалі звинуватив екстремістську групу "Аль-Шабаб", пов'язану з "Аль-Каїдою", у нападі, який вже назвали "національною катастрофою".

Проте угруповання "Аль-Шабаб", яке часто здійснює напади у важливих районах столиці, поки що не заявляло про відповідальність за теракт.

Сполучені Штати засудили напад, заявивши, що такі атаки посилюють зобов'язання Сполучених Штатів сприяти Сомалі та партнерам Африканського союзу для боротьби з тероризмом.

Цього року військові США посилили удари дронами та інші зусилля проти угруповання "Аль-Шабаб", з якими також ведуть боротьбу сомалійські військові та понад 20 тисячами сил Африканського Союзу в країні.

Зазначається, що суботній вибух відбувся через два дні після того, як глава Об'єднаного командування збройних сил США в зоні Африки прибув до Могадішо, щоб зустрітися з президентом Сомалі, і через два дні після того, як міністр оборони країни і начальник армії пішов у відставку з невідомих наразі причин.

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