Партія Курца лідирує на парламентських виборах в Австрії - екзит-поли

Неділя, 15 жовтня 2017, 20:10

Себастьян Курц, 31-річний консерватор, згідно із прогнозами екзит-полів, стане наступним канцлером Австрії та наймолодшим лідером Європи, оскільки його "Австрійська народна партія" (ÖVP) перемагає на виборах, однак не набирає абсолютної більшості.

Згідно із прогнозами австрійського Інституту соціальних досліджень і консалтингу SORA, які оприлюднені на Kurier.at, партія Курца отримує 31.7%, тоді як за даними ARGE, 31.4%.

На другому місці наразі, за прогнозами SORA, "Соціал-демократична партія" (SPÖ) під керівництвом чинного канцлера Крістіана Керна, яка набирає 26,9%. З незначним відривом від SPÖ - ультраправа "Партія свободи" (FPÖ) на чолі з ексцентричним Хансом-Крістіаном Штрахе, якій прогнозують 25,9%.

Однак, за даними ARGE, відрив між обома партіями мінімальний: SPÖ - 26,6%, а FPÖ - 26,5%.

5,1% (за прогнозами SORA) може отримати ліберальна партія NEOS ("Нова Австрія і Ліберальний форум"), партія Pilz ("Список Пітера Пільца") - 4.3%, тоді як решта партій набирають менш як чотири відсотки, серед яких і партія "Зелених" (GRÜNE).

Прогнозується, що при формування урядової коаліції Курц віддасть перевагу ультраправій "Партії свободи" (FPÖ), яка може стати другою найбільшою партією у парламенті.

Нагадаємо, вибори в нижню палату австрійського парламенту були призначені на 15 жовтня достроково, тому що в травні поточного року розпалася урядова коаліція у складі "Соціал-демократичної партії" та "Австрійської народної партії".

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