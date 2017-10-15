Знайти
АКТУАЛЬНО

Партія Курца лідирує на парламентських виборах в Австрії - екзит-поли

Теракт у Сомалі: 189 загиблих, понад 200 поранених

Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі

Британські депутати хочуть заблокувати можливість Brexit без угоди з ЄС

В Австрії проходять дострокові парламентські вибори

Всі сирійські бойовики ІДІЛ залишили Ракку – спостерігачі

Могеріні: США не мають права вийти з ядерної угоди з Іраном






Партія Курца лідирує на парламентських виборах в Австрії - екзит-поли

Неділя, 15 жовтня 2017, 20:10
Версія для друку Коментарі

Себастьян Курц, 31-річний консерватор, згідно із прогнозами екзит-полів, стане наступним канцлером Австрії та наймолодшим лідером Європи, оскільки його "Австрійська народна партія" (ÖVP) перемагає на виборах, однак не набирає абсолютної більшості.

Згідно із прогнозами австрійського Інституту соціальних досліджень і консалтингу SORA, які оприлюднені на Kurier.at, партія Курца отримує 31.7%, тоді як за даними ARGE, 31.4%.

На другому місці наразі, за прогнозами SORA, "Соціал-демократична партія" (SPÖ) під керівництвом чинного канцлера Крістіана Керна, яка набирає 26,9%. З незначним відривом від SPÖ - ультраправа "Партія свободи" (FPÖ) на чолі з ексцентричним Хансом-Крістіаном Штрахе, якій прогнозують 25,9%. 

Однак, за даними ARGE, відрив між обома партіями мінімальний: SPÖ - 26,6%, а FPÖ - 26,5%.

5,1% (за прогнозами SORA) може отримати ліберальна партія NEOS ("Нова Австрія і Ліберальний форум"), партія Pilz ("Список Пітера Пільца") - 4.3%, тоді як решта партій набирають менш як чотири відсотки, серед яких і партія "Зелених" (GRÜNE).

Прогнозується, що при формування урядової коаліції Курц віддасть перевагу ультраправій "Партії свободи" (FPÖ), яка може стати другою найбільшою партією у парламенті.

Нагадаємо, вибори в нижню палату австрійського парламенту були призначені на 15 жовтня достроково, тому що в травні поточного року розпалася урядова коаліція у складі "Соціал-демократичної партії" та "Австрійської народної партії".

Читайте також на сайті Європейської Правди: "Євроскептики за крок до реваншу: чим небезпечні дострокові вибори в Австрії"

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:10
Партія Курца лідирує на парламентських виборах в Австрії - екзит-поли
17:39
Іран заперечує закриття кордону з Іракським Курдистаном
17:05
Тіллерсон: Дипломатичні зусилля з КНДР триватимуть до падіння першої бомби
16:42
Глава МВС Іспанії: Для Каталонії ще не пізно виправити ситуацію
15:53
Фото
Теракт у Сомалі: 189 загиблих, понад 200 поранених
15:04
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
14:28
В Афганістані поліція підстрелила водія вантажівки, завантажену вибухівкою
14:00
Міністри освіти України та Польщі поговорять про український освітній закон
13:47
Іран закриває головний прикордонний перехід з Іракським Курдистаном
13:07
Фото
На узбережжі Кот-д'Івуару розбився літак, орендований військовими Франції: 4 загиблих
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Маневри з європейським вибором: як пропишуть мрії України в документах Східного партнерства

Євросоюз відмовився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Замість цього ЄС... погодився визнати європейські прагнення України, Молдови та Грузії. Ні, це не помилка і не шизофренія. Йдеться про дипломатію. І трошки – про лінгвістику...

Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після тижня проблем у Страсбурзі

Часу для домовленостей – небагато. "Операція повернення" прив’язана до саміту, і це чітко обмежує часові рамки для примирення між Страсбургом та Москвою. Зустріч глав держав має відбутися влітку або восени 2019 року. Готуватися до неї потрібно наперед...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  