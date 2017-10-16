Вибори в Австрії: партія Курца лідирує, ультраправі виходять на друге місце

Понеділок, 16 жовтня 2017, 11:24

Консервативна "Австрійська народна партія" (ÖVP) на чолі з главою МЗС, 31-річним Себастіаном Курцом лідирує на дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулися в неділю, 15 жовтня.

Про це свідчать попередні результати голосування, опубліковані МВС країни.

"Австрійська народна партія" з молодим очільником Себастіаном Курцом здобула перемогу в голосуванні із результатом 31,4% голосами виборців. Таким чином Курц стане наймолодшим канцлером в історії країни і наймолодшим європейським лідером.

На другому місці – ультраправа "Партія свободи" (FPÖ), що виступає за зняття санкцій з РФ. Партія отримала навіть вищий результат, ніж прогнозували екзит-поли - 27,4%.

Третє місце посіла "Соціал-демократична партія" (SPÖ) під керівництвом чинного канцлера Крістіана Керна із 26,7% голосів.

5% отримує ліберальна партія NEOS ("Нова Австрія і Ліберальний форум"), 4,1% - партія Pilz ("Список Пітера Пільца"). "Зелені" не зуміли подолати мінімальний 4-відсотковий бар’єр.

Очікується, що офіційні результати голосування будуть оприлюднені найближчими днями, адже у понеділок розпочинається підрахунок голосів, відданих поштою.