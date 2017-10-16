Польща проти перегляду Угоди про асоціацію через освітній закон - МЗС

Понеділок, 16 жовтня 2017, 15:15

Варшава виступає проти перегляду Угоди про асоціацію України з ЄС і заохочуватиме Київ та Будапешт розв'язати освітню проблему шляхом діалогу.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

"Польща не бачить можливості перегляду Угоди про асоціацію чи Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі з Україною. Польська сторона заохочуватиме партнерів з Угорщини та України до вирішення суперечливого питання закону про освіту шляхом діалогу, з урахуванням поваги до прав нацменшин та з урахуванням міжнародних та двосторонніх угод", - йдеться в заяві польського МЗС.

У МЗС Польщі зауважують, що специфіка навчання польської мови в України є дещо іншою, ніж угорської.

"Одночасно інформуємо, що польські міністерства закордонних справ та освіти уважно слідкують за питаннями впливу відповідного закону на польську освіту і перебувають у постійному контакті з українськими партнерами",- наголошують у польському зовнішньополітичному відомстві.

У цьому контексті зазначається, що орієнтовно 26 жовтня планується зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з представниками польської меншини в Україні.

У документі зазначається, що Польща надає великого значення вивченню польської мови не лише в Україні, але в будь-якій країні, де живуть поляки.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту в Ужгород заявив, що наступному засіданні Ради ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Глава МЗС України Павло Клімкін у відповідь заявив, що Київ розглядає перегляд Угоди про асоціацію лише у контексті забезпечення чіткої європейської перспективи України.

У понеділок, 16 жовтня, Сіярто заявив, що Угорщина ініціює на засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС питання порушення Україною Угоди через закон про освіту.