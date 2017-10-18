СNN показала руїни "столиці" ІДІЛ у Сирії з безпілотника

Середа, 18 жовтня 2017, 11:22

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Телеканал CNN опублікував відео з безпілотника, на якому продемонстрував величезні руйнування у місті Ракка – "столиці" ІДІЛ в Сирії, звільненій напередодні.

"Це рідкісний погляд на Ракку зсередини на межі звільнення від ІДІЛ", - ідеться у повідомленні телеканалу.

На відео видно сотні зруйнованих будинків та розбиті вулиці. Один з епізодів показує військові автомобілі "Демократичних сил Сирії", які рухаються площею Раю – тут терористи публічно обезголовлювали та розпинали людей.

This drone video, filmed on the brink of ISIS' defeat in Raqqa, shows what may have been jihadists' last strongholds https://t.co/eg9SVW3Snh pic.twitter.com/SKd1PiWa5h — CNN International (@cnni) 17 жовтня 2017 р.

На кадрах видно стадіон, де була розміщена одна з головних баз терористів у Рацці. На час зйомок цього відео іноземні бійці ІДІЛ все ще залишалися там.

На відео також є госпіталь, де бойовики ІДІЛ утримували цивільних, яких використовували як живий щит.

"Ісламська держава" захопила Ракку у 2014 році та зробила її своєю фактичною "столицею". Напередодні підтримувані США "Демократичні сили Сирії" заявили про відновлення повного контролю над містом.

Втрата Ракки стала серйозним ударом для ІДІЛ. Терористична організація зазнала значних невдач цього року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку.