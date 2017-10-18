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СNN показала руины "столицы" ИГИЛ в Сирии с беспилотника

Среда, 18 октября 2017, 11:22
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Телеканал CNN опубликовал видео с беспилотника, на котором продемонстрировал огромные разрушения в городе Ракка - "столице" ИГИЛ в Сирии, освобожденной накануне.

"Это редкий взгляд на Ракку изнутри на грани освобождения от ИГИЛ", - говорится в сообщении телеканала.

На видео видно сотни разрушенных домов и разбитые улицы. Один из эпизодов показывает военные автомобили "Демократических сил Сирии", которые движутся площадью Рая - здесь террористы публично обезглавливали и распинали людей.

На кадрах видно стадион, где была размещена одна из главных баз террористов в Ракке. На время съемок этого видео иностранные бойцы ИГИЛ все еще оставались там.

На видео также можна увидеть госпиталь, где боевики ИГИЛ удерживали гражданских, которых использовали как живой щит.

"Исламское государство" захватило Ракку в 2014 году и сделало ее своей фактической "столицей". Накануне поддерживаемые США "Демократические силы Сирии" заявили о восстановлении полного контроля над городом.

Потеря Ракки стала серьезным ударом для ИГИЛ. Террористическая организация претерпела значительных неудач в этом году, включая потерю Мосула - второго по величине города Ирака.

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