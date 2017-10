СNN показала руины "столицы" ИГИЛ в Сирии с беспилотника

Телеканал CNN опубликовал видео с беспилотника, на котором продемонстрировал огромные разрушения в городе Ракка - "столице" ИГИЛ в Сирии, освобожденной накануне.

"Это редкий взгляд на Ракку изнутри на грани освобождения от ИГИЛ", - говорится в сообщении телеканала.

На видео видно сотни разрушенных домов и разбитые улицы. Один из эпизодов показывает военные автомобили "Демократических сил Сирии", которые движутся площадью Рая - здесь террористы публично обезглавливали и распинали людей.

This drone video, filmed on the brink of ISIS' defeat in Raqqa, shows what may have been jihadists' last strongholds https://t.co/eg9SVW3Snh pic.twitter.com/SKd1PiWa5h