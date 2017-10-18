Додон вимагає розпуску парламенту Молдови через "узурпацію влади"

Середа, 18 жовтня 2017, 16:41

Президент Молдови Ігор Додон опублікував звернення до громадян, в якому заявив, що не існує іншого рішення для країни, крім дострокових парламентських виборів та якнайшвидшого переходу на президентську форму правління.

Відповідне звернення опубліковано на сайті президента Молдови.

Повідомляється, що звернення зроблено "у зв'язку з антиконституційними діями і початком загальнореспубліканських акцій на підтримку президентської форми правління".

"Вже не раз говорив, і повторю й на цей раз - я несу відповідальність лише перед народом Республіки Молдова, так що ніяка інстанція не може зобов'язати мене підписати те, з чим я не згоден, виконуючи свою роль на посаді в ім'я народу. Як вже було заявлено мною вчора, всі сумнівні рішення цього Конституційного суду будуть переглянуті після парламентських виборів", - заявив Додон.

"Для Молдови не існує іншого рішення, крім дострокових парламентських виборів і якнайшвидшого переходу до президентської форми правління. Заявляємо про початок дій на рівні всієї держави з метою підтримки президентської форми правління", - заявив він.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови постановив, що для виконання функцій президента Молдови замість Ігоря Додона може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки глави держави.

У рішенні суду йдеться, що відмова Додона затвердити повторно висунутого прем'єром кандидата на пост міністра оборони - це порушення Конституції.

У своїй заяві Додон назвав дії Конституційного суду - "ще одним кроком до повної узурпації влади в країні".

"Зневаживши грубо Конституцію Республіки Молдова, створивши небувалий в історії країни прецедент, весь склад Конституційного суду повністю себе дискредитував", - наголосив Додон.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що президентський мандат був даний йому Богом.