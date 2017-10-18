Знайти
АКТУАЛЬНО

Суд ЄС: вимоги щодо зросту для співробітників поліції дискримінують жінок

Саміт ЄС перенесли з нової штаб-квартири у Брюсселі через токсичні випари

Єврокомісія представила план захисту громадян ЄС від "лоукост-терактів"

Додон вимагає розпуску парламенту Молдови через "узурпацію влади"

Чехи прийшли з протестом до Земана через його заяву про Крим

Лідер британських неонацистів вийшов з партії, бо виявився євреєм та геєм

Глава МВС Португалії пішла у відставку через рекордні лісові пожежі






Додон вимагає розпуску парламенту Молдови через "узурпацію влади"

Середа, 18 жовтня 2017, 16:41
Версія для друку Коментарі

Президент Молдови Ігор Додон опублікував звернення до громадян, в якому заявив, що не існує іншого рішення для країни, крім дострокових парламентських виборів та якнайшвидшого переходу на президентську форму правління.

Відповідне звернення опубліковано на сайті президента Молдови.

Повідомляється, що звернення зроблено "у зв'язку з антиконституційними діями і початком загальнореспубліканських акцій на підтримку президентської форми правління".

"Вже не раз говорив, і повторю й на цей раз - я несу відповідальність лише перед народом Республіки Молдова, так що ніяка інстанція не може зобов'язати мене підписати те, з чим я не згоден, виконуючи свою роль на посаді в ім'я народу. Як вже було заявлено мною вчора, всі сумнівні рішення цього Конституційного суду будуть переглянуті після парламентських виборів", - заявив Додон.

"Для Молдови не існує іншого рішення, крім дострокових парламентських виборів і якнайшвидшого переходу до президентської форми правління. Заявляємо про початок дій на рівні всієї держави з метою підтримки президентської форми правління", - заявив він.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови постановив, що для виконання функцій президента Молдови замість Ігоря Додона може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки глави держави.

У рішенні суду йдеться, що відмова Додона затвердити повторно висунутого прем'єром кандидата на пост міністра оборони - це порушення Конституції.

У своїй заяві Додон назвав дії Конституційного суду - "ще одним кроком до повної узурпації влади в країні".

"Зневаживши грубо Конституцію Республіки Молдова, створивши небувалий в історії країни прецедент, весь склад Конституційного суду повністю себе дискредитував", - наголосив Додон.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що президентський мандат був даний йому Богом.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:17
відео
Пілот збанкрутілої Air Berlin замість приземлення зробив "коло пошани" у Дюссельдорфі
18:59
Суд ЄС: вимоги щодо зросту для співробітників поліції дискримінують жінок
18:34
Парламент Франції схвалив новий антитерористичний закон
18:16
Австрійські ультраправі висунули умову для участі в коаліції Курца
18:08
Уряд Сербії обіцяє профінансувати дослідження наслідків бомбардувань НАТО у 1999 році
17:49
Саміт ЄС перенесли з нової штаб-квартири у Брюсселі через токсичні випари
17:44
Вирок сербському екс-генералу Ратко Младичу оголосять 22 листопада
17:13
Єврокомісія представила план захисту громадян ЄС від "лоукост-терактів"
17:07
Климпуш-Цинцадзе: наша мета - почати дискусію з НАТО про запровадження ПДЧ
16:46
Йоханніс пообіцяв Порошенку приїхати в Україну після вирішення ситуації з законом про освіту
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Надія Коваль, для Європейської правди

Нова стратегія для каталонської незалежності: Барселона та Мадрид змінюють тактику

Каталонія перебуває у вкрай невигідній позиції, адже будь-який натяк на загострення дасть Мадриду формальний привід застосувати силу. Стурбованість ЄС поліцейським насильством 1 жовтня потонула у морі запевнень про підтримку територіальної цілісності Іспанії...

Chatham House

Битва за Україну: детальний огляд реформ та провалів у будівництві нової держави

Коли ми говоримо про боротьбу, це стосується також внутрішніх реформ. В цьому тексті ми перелічили всі значні досягнення України з часів Євромайдану... Та поряд із визнанням здобутків, не варто забувати про ті сфери, де влада не виправдовує сподівань народу...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  