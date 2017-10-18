Додон требует роспуска парламента Молдовы из-за "узурпации власти"

Среда, 18 октября 2017, 16:41

Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал обращение к гражданам, в котором заявил, что не существует другого решения для страны, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода на президентскую форму правления.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте президента Молдовы.

Сообщается, что обращение сделано "в связи с антиконституционными действиями и началом общереспубликанских акций в поддержку президентской формы правления".

"Уже не раз говорил, и повторю и на этот раз – я несу ответственность только перед народом Республики Молдова, так что никакая инстанция не может обязать меня подписать то, с чем я не согласен, выполняя свою должность во имя народа. Как уже было заявлено мною вчера, все сомнительные решения этого Конституционного суда будут пересмотрены после парламентских выборов", - заявил Додон.

"Для Молдовы не существует другого решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления", - заявил он.

Напомним, Конституционный суд Молдовы постановил, что для выполнения функций президента Молдовы вместо Игоря Додона может быть назначен временно исполняющий обязанности главы государства.

В решении суда говорится, что отказ Додона утвердить повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра обороны - это нарушение Конституции.

В своем заявлении Додон назвал действия Конституционного суда - "еще одним шагом к полной узурпации власти в стране".

"Поправ самым грубым образом Конституцию Республики Молдова, создав небывалый в истории страны прецедент, весь состав Конституционного суда полностью себя дискредитировал", - отметил Додон.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что президентский мандат был дан ему Богом.