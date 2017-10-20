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Вибори в Австрії: консерватори Курца здобули остаточну перемогу

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 08:05
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"Австрійська народна партія" на чолі з 31-річним Себастіаном Курцом перемогла на дострокових виборах до нижньої палати парламенту Австрії.

Таким є результат голосування після підрахунку голосів усіх виборців, повідомляє австрійське видання Die Presse.

Консерватори Курца здобули підтримку 31,5% виборців і отримають у Національних зборах найбільшу кількість мандатів - 62. Лідери виборів сформують уряд Австрії, який очолить Себастіан Курц, ставши наймолодшим керівником уряду в світі.

Соціал-демократи, які у понеділок закріпилися на другому місці після підрахунку голосів, відданих поштою, зберегли свою позицію із 26,9% і забезпечили собі 52 мандати.

 Третьою фінішувала ультраправа "Партія свободи", показавши один з найкращих результатів у своїй історії - у неї 26% та 51 мандат.

Четвертою у Національні збори увійде партія NEOS з 5,3% голосів, п’яте місце з 4,4% посіла партія "Список Петера Пільца".

Таким чином до наступного скликання Національних зборів Австрії увійдуть п’ять політичних сил.

Більше читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "31-річний канцлер та ультраправі в уряді: що змінить для України нова влада в Австрії". 

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