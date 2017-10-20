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Выборы в Австрии: консерваторы Курца одержали окончательную победу

Пятница, 20 октября 2017, 08:05
Версия для печати Комментарии

"Австрийская народная партия" во главе с 31-летним Себастианом Курцом победила на досрочных выборах в нижнюю палату парламента Австрии.

Таков результат голосования после подсчета голосов всех избирателей, сообщает австрийское издание Die Presse.

Консерваторы Курца получили поддержку 31,5% избирателей и получат в Национальном собрании наибольшее количество мандатов - 62. Лидеры выборов сформируют правительство Австрии, которое возглавит Себастьян Курц, став самым молодым руководителем правительства в мире.

Социал-демократы, которые в понедельник закрепились на втором месте после подсчета голосов, отданных по почте, сохранили свою позицию с 26,9% и обеспечили себе 52 мандата.

 Третьей финишировала ультраправая "Партия свободы", показав один из лучших результатов в своей истории - у нее 26% и 51 мандат.

Четвертой в Национальное собрание войдет партия NEOS с 5,3% голосами избирателей, пятое место с 4,4% заняла партия "Список Петера Пильца".

Таким образом в следующий созыв Национального собрания Австрии войдут пять политических сил.

Больше читайте в статье на сайте "ЕвроПравды": "31-летний канцлер и ультраправые: что изменит для Украины новая власть в Австрии".

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