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Рідкісний жест: Папа Римський написав листа Мальті через вбивство журналістки

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 16:16
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Папа Франциск направив Мальті рідкісний лист зі співчуттям після вбивства журналістки, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

Про це повідомляє The Guardian.

Відзначається, що це надзвичайно рідкісний жест з Ватикану - лист зі співчуттям, коли помирає приватна особа.

У своєму листі, який був надісланий архієпископу Мальти, Папа Франциск написав, що він молиться за сім'ю журналістки та за мальтійський народ "в цей важкий момент", і що він "засмучений трагічною смертю".

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

53-річна Каруана Галісія була авторкою популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків.

Зокрема, вона звинувачувала в корупції прем’єр-міністра Джозефа Муската та його дружину.

Напередодні стало відомо, що вибуховий пристрій, від якого загинула журналістка на Мальті, прикріпили під її машиною та привели в дію дистанційно.

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