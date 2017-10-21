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Вбивство журналістки на Мальті: біля місця вибуху був підозрілий автомобіль

Субота, 21 жовтня 2017, 10:13
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Перед вибухом автомобіля мальтійської журналістки біля місця вбивства було помічено підозрілий автомобіль.

Про це повідомляє Times of Malta з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

Авто було припарковане на сільській дорозі, у місці, з якого було добре видно шлях, яким проїжджала Дафне Каруана Галісія. Слідство підозрює, що авто використала людина, яка дистанційно підірвала потужний вибуховий пристрій.

Місце, де було виявлено автомобіль, оточила поліція. Його вже оглянула команда криміналістів, вилучивши цигарки і інші докази, які були передані на аналіз ДНК.

Раніше слідчі дійшли до висновку, що бомба була прикріплена під машину журналістки і приведена в дію дистанційно. З великою імовірністю бомба була активована з допомогою мобільного телефону.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

53-річна Каруана Галісія була авторкою популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків.

Зокрема, вона звинувачувала в корупції прем’єр-міністра Джозефа Муската та його дружину.

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