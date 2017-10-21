Мадрид хоче відсторонити уряд Каталонії і провести в автономії вибори

Субота, 21 жовтня 2017, 15:20

Уряд Іспанії вирішив відсторонити від влади главу каталонського уряду Карлеса Пучдемона та весь його кабінет.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, виступаючи після спеціального засідання уряду, на якому обговорювали застосування статті 155 Конституції Іспанії, повідомляють іспанські ЗМІ, зокрема, El Pais.

Іспанський уряд звернеться до Сенату з проханням відсторонити Женералітет Каталонії (регіональний уряд – Ред.), зокрема, главу уряду Карлеса Пучдемона та керівників департаментів регіонального уряду.

Крім того, Мадрид виступає за проведення позачергових виборів не пізніше ніж за півроку. Рахой зазначив, що голосування має відбутися якнайшвидше.

"Моя воля - оголосити вибори, щойно ми повернемось до нормального життя", - сказав Рахой.

Крім того, іспанський уряд хоче обмежити функції парламенту Каталонії. Зокрема, щоб він не міг пропонувати кандидатури у новий уряд чи схвалювати "антиконституційні ініціативи".

У своєму виступі Рахой підкреслив, що застосування статті 155 не було бажанням чи наміром Мадрида, але, за його словами, "жодна демократична держава не може миритися з порушенням закону". Рахой наголосив, що автономія та самоуправління Катанонії таким чином не призупиняються.

Тепер запропоновані іспанським урядом заходи повинен схвалити Сенат. Голосування заплановане на 27 жовтня.

Як повідомлялось раніше, уряд Іспанії вирішив застосувати статтю 155 Конституції "для відновлення законності та забезпечення прав і свобод усіх каталонців". На такий крок уряд у Мадриді пішов після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність регіону чи ні.