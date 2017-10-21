Мадрид може відсторонити регіональний уряд Каталонії – ЗМІ

Субота, 21 жовтня 2017, 11:01

У суботу уряд Іспанії проведе спеціальне засідання, на якому може бути схвалено відсторонення каталонського уряду.

Про це повідомляє видання El Pais.

О 10:00 за місцевим часом міністри уряду Маріано Рахоя зберуться для вивчення і введення в дію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає обмеження автономії Каталонії.

Серед заходів, спрямованих на "відновлення конституційного ладу" в регіоні, розглядають відсторонення уряду Каталонії на чолі з Карлесом Пучдемоном. На його місце буде призначено представника для координації централізованих завдань уряду.

Крім того, може бути скликано дострокові вибори, які планують провести у січні. Про існування такої домовленості в уряді Рахоя напередодні повідомляли іспанські соціалісти.

Схвалені центральним урядом у Мадриді заходи будуть негайно передані у Сенат.

Як повідомлялося, Іспанія 21 жовтня розпочинає процедуру призупинення автономії Каталонії. Про такий крок уряд у Мадриді оголосив після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність Каталонії, чи ні.

Це вперше в історії демократичної Іспанії уряд збирається обмежити автономію одного з регіонів. Раніше уряд Каталонії пригрозив негайно проголосити відкладену декларацію незалежності, якщо регіон позбавлять самоуправління.