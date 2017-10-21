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Мадрид хочет отстранить правительство Каталонии и провести в автономии выборы

Суббота, 21 октября 2017, 15:20
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Правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет.

Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, выступая после специального заседания правительства, на котором обсуждали применение статьи 155 Конституции Испании, сообщают испанские СМИ, в частности, El Pais.

Испанское правительство обратится в Сенат с просьбой отстранить Женералитет Каталонии (региональное правительство - Ред.). В частности, главу правительства Карлеса Пучдемона и руководителей департаментов регионального правительства.

Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем за полгода. Рахой отметил, что голосование должно состояться как можно быстрее.

"Моя воля - объявить выборы, как только мы вернемся к нормальной жизни", - сказал Рахой.

Кроме того, испанское правительство хочет ограничить функции парламента Каталонии. В частности, чтобы он не мог предлагать кандидатуры в новое правительство и одобрять "антиконституционные инициативы".

В своем выступлении Рахой подчеркнул, что применение статьи 155 не было желанием или намерением Мадрида, но, по его словам, "ни одно демократическое государство не может мириться с нарушением закона". Рахой отметил, что автономия и самоуправление Катанонии таким образом не прекращаются.

Теперь предложенные испанским правительством меры должен принять Сенат. Голосование запланировано на 27 октября.

Как сообщалось ранее, правительство Испании решило применить статью 155 Конституции "для восстановления законности и обеспечения прав и свобод всех каталонцев". На такой шаг правительство в Мадриде пошел после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость региона или нет.

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