Росія заявила, що США розбомбили Ракку, як Дрезден у 1945 році

Неділя, 22 жовтня 2017, 15:57

Бойова авіація США і коаліції розбомбили сирійське місто Ракка, як Дрезден під час Другої світової війни.

Про це офіційний представник Міністерства оборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

"Ракка успадкувала долю Дрездена 1945 року, стертого з лиця Землі англо-американськими бомбардуваннями", - сказав Конашенков, додавши, що в рамках операції із звільнення міста від терористів "Ісламської держави" загинули тисячі мирних сирійців.

Більша частина німецьких міст була зруйнована під час бомбардувальних нальотів союзників незадовго до закінчення Другої світової війни.

Конашенков також заявив, що США, Франція та Німеччина терміново виділяють кошти на відновлення мирного життя в місті, але насправді хочуть "скоріше замести сліди варварських бомбардувань авіації США і коаліції".

"Ісламська держава" захопила Ракку у 2014 році та зробила її своєю фактичною "столицею". Нещодавно підтримувані США "Демократичні сили Сирії" заявили про відновлення повного контролю над містом.

Наступ проти ІДІЛ у Рацці сирійські повстанці на чолі з курдами розпочали на початку червня під прикриттям авіаударів коаліції на чолі із США.