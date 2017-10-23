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Німця, який влаштував різанину в Мюнхені, відправили до психлікарні

Понеділок, 23 жовтня 2017, 09:50
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Чоловіка, який у суботу вранці з ножем напав на перехожих у Мюнхені та поранив вісьмох людей, відправили до психіатричної лікарні.

Про це повідомила німецька поліція, інформує Associated Press.

Нападником виявився 33-річний німець. Слідчий Йозеф Віммер у неділю заявив, що під час допиту зловмисник надавав суперечливу інформацію. Зокрема, він стверджував, що відчував загрозу з боку своєї сім’ї, але не зміг розповісти про це детальніше.

Він також заявив, що шум поліцейського гелікоптера спонукав його атакувати ще більше людей. За рішенням судді нападника було відправлено до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, у суботу вранці чоловік з ножем напав на людей у Мюнхені. Восьмеро осіб отримали легкі поранення. За деякий час поліція затримала нападника, заявивши, що у нього можуть бути психічні проблеми зі здоров’ям. Версію теракту правоохоронці виключили. 

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