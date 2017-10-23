Немца, который устроил резню в Мюнхене, отправили в психбольницу

Понедельник, 23 октября 2017, 09:50

Мужчину, который в субботу утром с ножом напал на прохожих в Мюнхене и ранил восемь человек, отправили в психиатрическую больницу.

Об этом сообщила немецкая полиция, передает Associated Press.

Нападавшим оказался 33-летний немец. Следователь Йозеф Уиммер в воскресенье заявил, что во время допроса злоумышленник предоставлял противоречивую информацию. В частности, он утверждал, что чувствовал угрозу со стороны своей семьи, но не смог рассказать об этом подробнее.

Он также заявил, что шум полицейского вертолета заставил его атаковать еще больше людей. По решению судьи нападавший был отправлен в психиатрическую больницу.

Напомним, в субботу утром мужчина с ножом напал на людей в Мюнхене. Восемь человек получили легкие ранения. Через некоторое время полиция задержала нападавшего, заявив, что у него могут быть психические проблемы со здоровьем. Версию теракта правоохранительные органы исключили.