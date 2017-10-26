В ЄС привітали звільнення Умерова і Чийгоза

Четвер, 26 жовтня 2017, 08:19

Звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова в Євросоюзі назвали "хорошою новиною".

Про це йдеться в заяві речника Служби зовнішніх дій ЄС.

"Заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, які були засуджені на Кримському півострові в минулому місяці з порушенням міжнародного гуманітарного права, сьогодні були звільнені. Це хороша новина", - йдеться в заяві.

В ЄС нагадали, що не визнають незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією і таким чином не визнають застосування російського законодавства на півострові.

"Європейський Союз послідовно виступає за їх безумовне звільнення і високо оцінює зусилля всіх тих, хто працював на цей результат. Європейський Союз очікує від Росії скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і закликає поважати права кримських татар, в тому числі, права на свободу зібрань та вираження думок. Все незаконно затримані громадяни України на Кримському півострові і в Росії повинні бути негайно звільнені", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Очікується, що звідти вони вирушать до України.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.