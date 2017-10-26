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В Росії створюють спецбанк для військових компаній через нові санкції США

Четвер, 26 жовтня 2017, 18:14
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У Росії створюють спеціальний банк з обслуговування оборонно-промислових компаній у зв'язку з посиленням санкцій США.

Про це повідомляє російське видання "Ъ" з посиланням на джерела, які близькі до уряду і адміністрації президента РФ.

За інформацією видання, основним кандидатом на роль спеціалізованого банку з обслуговування оборонно-промислового комплексу (ОПК) стала Російська фінансова корпорація (РФК), яка на 100% належить "Рособоронекспорту" (входить в "Ростех").

Повідомляється, що створення спеціального "банку для оборонки" необхідне через високий ризик посилення санкцій з боку США, які можуть відсікти від роботи з оборонними підприємствами державні банки. 

За інформацією джерел, схема роботи спеціалізованого банку для оборонно-промислового комплексу повинна бути вироблена до кінця року.

Ідея створення "банку для оборонки" в РФ опрацьовується з моменту підписання президентом США Дональдом Трампом закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" на початку серпня.

Одне з положень цього закону говорить, що санкції можуть бути накладені на будь-яку особу, яка здійснює "значні транзакції" з російськими військовими.

Нагадаємо, на початку серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, Північної Кореї та Ірану. 

Законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції" підтримали обидві палати Конгресу США. У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Детальніше про ухвалений Конгресом санкційний законопроект читайте у матеріалі на сайті ЄвроПравди: "Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію".

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