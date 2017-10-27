У ФРН відклали коаліційні переговори через питання біженців і клімату

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 07:34

Блок Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз, Вільна демократична партія та Зелені відклали переговори щодо створення так званої коаліції "Ямайка".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Переговори відклали до наступного тижня через розбіжності у поглядах на теми притулку та міграції. Також були відкладені подальші переговори на теми клімату та енергетичної політики.

Зелені категорично відкидають представлене ХДС/ХСС зведення правил щодо міграції.

Хоча ХДС та ХСС під час переговорів заявляли про обмеження кількості біженців, проте Зелені вимагають подовження дозволу на возз'єднання сімей мігрантів.

У зведенні правил ХДС/ХСС щодо міграції йдеться про намір обмежити обсяг імміграції орієнтовно 200 тисячами біженців на рік, однак без прив'язки до основоположного права на притулок.

Замість цього цієї межі хочуть досягнути за допомогою інших заходів, як-от припинення сімейної імміграції, суворішої депортації та розширення списку так званих безпечних третіх країн.

У питанні клімату "Зелені" заявили у своєму плані з десяти пунктів, який є умовою приєднання до уряду, що 20 вугільних електростанцій, які є найбільшими забруднювачами повітря, доведеться закрити, і що Німеччина повинна повністю відмовитися від вугілля до 2030 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше висловила сподівання, що учасники коаліційних переговорів зможуть до 17-18 листопада завершити попередні переговори щодо формування майбутнього уряду.