Один з міністрів Каталонії подав у відставку після виступу Пучдемона

Міністр з питань бізнесу та освіти в Женералітеті (уряді) Каталонії Санті Віла оголосив про свою відставку після вчорашнього звернення глави автономії Карлеса Пучдемона.
Про це він написав у Twitter.
"Я подаю у відставку. Мої спроби діалогу знову були невдалими. Я сподіваюсь, що був корисним для президента Карлеса Пучдемона та каталонців до останньої хвилини", - написав Віла.
Dimiteixo. Els meus intents de diàleg novament han fracassat. Espero haver estat útil fins l’últim minut al president @KRLS i als catalans— Santi Vila (@SantiVila) 26 жовтня 2017 р.
Він виступив проти того, щоб Каталонія визнала незалежність від Іспанії і висловлювався за оголошення виборів до нового регіонального парламенту.
Віла раніше критикував кампанію, розпочату сепаратистськими групами, які закликали каталонців забирати гроші з банків, які в останні тижні залишили Каталонію через невизначеність, спричинену кризою навколо незалежності.
Нагадаємо, 26 жовтня Пучдемон виступив із зверненням, у якому виключив проведення в автономії дострокових виборів. При цьому у своєму виступі він не уточнив, чи буде автономія проголошувати незалежність.
Сенат Іспанії 27 жовтня розгляне план уряду щодо передачі Мадриду контролю над Каталонією і обмеження повноважень автономії.