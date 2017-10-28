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У Мадриді тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку єдності Іспанії

Субота, 28 жовтня 2017, 15:35
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Тисячі людей вранці у суботу зібралися на одній з площ Мадрида, щоб висловити свою підтримку єдності Іспанії.

Про це повідомляє El Mundo.

Зазначається, що людей було менше, ніж на аналогічній акції 7 жовтня, однак учасники акції були налаштовані так само рішуче.

 

Зокрема, учасники демонстрації вигукували гасла "Іспанія єдина", "За переворот – до в’язниці". Крім того, вони зібралися висловити підтримку діям уряду у протистоянні з владою Каталонії, закликавши його "не бути слабким".

"Статті 155, схваленої вчора сенатом недостатньо. Потрібно, щоб зрадники відповідали за свої вчинки, ми вимагаємо в’язниці для організаторів перевороту" - заявив один з організаторів акції.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.  Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона.

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