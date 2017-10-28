В РФ перебрехали Штайнмаєра, приписавши йому слова "про возз'єднання Криму з Росією"

Субота, 28 жовтня 2017, 17:38

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Російські ЗМІ перебрехали президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який цього тижня здійснив візит до Москви, приписавши йому слова про "возз’єднання Криму з Росією".

На "помилку" перекладу звернув увагу посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Приблизна 8 хвилині 15 секунд ви маєте змогу побачити, як працюють тоталітарні фейкові новини. Штайнмаєр каже німецькою: "Annexion". Перекладач збивається і перекладає: "Возз’єднання з Росією" - написав він у Facebook.

При цьому він супроводив свій допис відеозаписом прес-конференції німецького президента з його російським колегою, розміщеного на YouTube-каналі Ruptly, відеоагенцією в складі російської державної медіагрупи Russia Today.

Переглянувши відеозапис, навіть ті, хто не володіє німецькою мовою можуть переконатися, що Штайнмаєр говорив саме про анексію. Перекладач, який здійснював переклад на англійську мову, після заминки повідомив про "возз’єднання Криму з Росією". Хоча в англійській мові є чіткий відповідник німецькому annexion – annexation, саме цей термін і вживають західні посадовці, коли говорять про російську анексію Криму.

Варто зазначити, що російські ЗМІ вже не вперше у такий спосіб перекручують слова європейських і натівських високо посадовців.

Так, на початку року вони перебрехали слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про анексію Криму, назвавши її "приєднанням".