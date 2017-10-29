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Вибори в Ісландії: лідирує партія прем'єра, "Світле майбутнє" не потрапляє у парламент

Неділя, 29 жовтня 2017, 10:15
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На позачергових парламентських виборах в Ісландії лідирує Партія незалежності, яку очолює чинний прем'єр Б’ярні Бенедіктссон.

Про це свідчать попередні дані результатів голосування, оприлюднені на сайті Iceland Monitor.

Згідно з останніми даними, Партія незалежності прем'єр-міністра зберігає свою позицію найбільшої політичної партії в парламенті з 24,5% голосів, однак втрачає більшість.

Партія "Світле майбутнє", яка вийшла з урядової коаліції та після чого були оголошені позачергові парламентські вибори, втрачає всі парламентські місця та отримує лише 1,1% голосів. 

На друге місце вийшла партія Ліво-зелений рух із 17,1% голосів.

Третє місце здобуває Соціал-демократичний альянс - 12,7% голосів.

Прогресивна партія Ісландії набирає 10,8% голосів.

Згідно з останніми підрахунками, Центральна партія, нова політична партія, заснована колишнім прем'єр-міністром за кілька тижнів до виборів, набирає 10.7% голосів, та все ще має шанс стати четвертою за величиною політичною партією Ісландії.

Народна партія Ісландії отримує набагато кращий результат, ніж прогнозували більшість опитувань, здобуваючи 7.3%

Піратська партія, яка минулого року здобула 14,5% голосів, на цих виборах втрачає майже третину своєї підтримки. Згідно з останніми даними партія здобуває 9,4% голосів.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори були призначені після того, як партія "Світле майбутнє" заявила про вихід з урядової коаліції через скандал, до якого причетний батько прем'єр-міністра країни.

Партія "Світле майбутнє" звинуватила прем'єра у "порушенні довіри" після того, як він не повідомив решті уряду про те, що його батько написав листа, в якому поручився за чоловіка, засудженого раніше за педофілію, щоб той зміг подати заявку на видалення записів про судимість.

Прем’єр Б’ярні Бенедіктссон вирішив скликати позачергові вибори.

Попередні вибори в Ісландії були проведені достроково рік тому через те, що попередній прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон у квітні 2016 року подав у відставку після скандалу з панамськими офшорами.

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