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На Мальті пройшов другий національний протест після вбивства журналістки

Понеділок, 30 жовтня 2017, 08:18
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Кілька тисяч людей вийшли на черговий марш протесту у мальтійському місті Сліма з вимогою правосуддя через вбивство журналістки, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

Про це повідомляє Times of Malta.

Національний марш протесту організовано Мережею громадянського суспільства Мальти, яка вимагає відставки начальника поліції та генерального прокурора.

Повідомляється, що на недільному мітингу протестувальники принесли великий банер із портретом генерального прокурора та написом про відставку.

Минулого тижня демонстранти прийшли зі схожим банером, на якому був зображений начальник поліції.

 
 

Деякі активісти прийшли на марш, заклеївши рот скотчем (що символізує спробу обмежити свободу слова), та одягнувши на голову лаврові вінки, які символізують мужність та рішучість.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

Мальтійська журналістка Дафне Каруана Галісія, яку підірвали 16 жовтня, розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.

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