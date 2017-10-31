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Близько 126 млн американців могли бачити проплачену Росією політрекламу у Facebook

Вівторок, 31 жовтня 2017, 08:12
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Компанія Facebook заявила, що близько 126 мільйонів американських користувачів могли бачити контент, опублікований російськими оперативниками в соцмережі за останні два роки.

Про це повідомляє Reuters.

Більшість постів стосувалися гострих політичних і соціальних тем.

Компанія Facebook нарахувала 80 тисяч постів подібного змісту, опублікованих як до, так і після виборів.

Згідно з останніми даними Facebook, політреклама, яка пов'язана з РФ, можливо, охопила половину населення США, яке може голосувати, та значно перевищує попередні дані компанії.

Такі дані з'явилися перед слуханнями в Сенаті США, які мають пройти 1 листопада, та під час яких також будуть свідчити представники Twitter і Google.

За даними Reuters, компанія Twitter нарахувала 2 772 облікових записи, які пов'язані з російськими оперативниками.

В Google заявили, що виявили витрати на суму близько 4700 доларів США на рекламу, пов'язану з Росією, під час виборчого періоду у 2016 році.

Нагадаємо, керівників Facebook, Alphabet Inc’s Google та Twitter запросили у Конгрес США для надання свідчень в рамках розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року.

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