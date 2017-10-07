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Іспанський уряд не бачить сенсу у міжнародному посередництві з Барселоною

Субота, 07 жовтня 2017, 14:35
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Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс заявив, що міжнародне посередництво між Мадридом і Барселоною "не було корисним".

Слова міністра цитує El Pereodico.

Дастіс стверджує, оскільки "іспанський уряд повинен захищати верховенство права від регіонального уряду, який хоче здійснити переворот", то в цьому контексті міжнародне посередництво не має сенсу.

Нагадаємо, на референдумі 1 жовтня за незалежність Каталонії проголосували 2 044 038 мешканців регіону, або 90,18%. Як результат – парламент Каталонії всупереч рішенню Конституційного суду Іспанії проведе в понеділок дебати, які можуть призвести до проголошення декларації про незалежність.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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