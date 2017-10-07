Испания не видит смысла в международном посредничестве с Барселоной

Суббота, 07 октября 2017, 14:35

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что международное посредничество между Мадридом и Барселоной "не было полезным".

Слова министра цитирует El Pereodico.

Дастис утверждает, поскольку "испанское правительство должно защищать верховенство права от регионального правительства, который хочет осуществить переворот", то в этом контексте международное посредничество не имеет смысла.

Напомним, на референдуме 1 октября при независимость Каталонии проголосовали 2044038 жителей региона, или 90,18%. Как результат - парламент Каталонии вопреки решению Конституционного суда Испании проведет в понедельник дебаты, которые могут привести к провозглашению декларации о независимости.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.