Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил младшую сестру на высокий пост в партии

Воскресенье, 08 октября 2017, 13:22

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын повысил свою сестру Ким Е Чжон, назначив на новый политический пост и приблизив к верхушке власти.

Об этом сообщает агентство AFP, имеющее офис в КНДР.

Младшую сестру северокорейский лидер назначил на должность заместителя члена Политбюро ЦК партии.

Повышение 28-летней Ким Е Чжон произошло на съезде Трудовой партии в субботу в Пхеньяне. Эту информацию также подтвердило северокорейское агентство ЦТАК.

фото - AFP

Ранее Ким Е Чжон занималась информационной деятельностью в партии.

В последнее время сестра часто сопровождала Ким Чен Ына в "полевых поездках" и других мероприятиях, и была задействована в агитационных действиях партии.

Ким Чен Ын и его сестра являются детьми Кима Чен Ира и его третьей жены, бывшей танцовщицы Ко Йонг Ху. Ким Чен Ын пришел к власти после смерти отца в декабре 2011 года.