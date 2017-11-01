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Після візиту глави МЗС до Москви Суринам відкликав визнання незалежності Косова

Середа, 01 листопада 2017, 08:59
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Міністр закордонних справ Сербії заявив, що південноамериканська держава Суринам скасувала своє визнання незалежності Косова, у Приштині стверджують, що таке неможливо в рамках міжнародного права.

Про це повідомляє Balkaninsight.

Повідомлення про відкликання визнання Суринамом незалежності Косова з'явилося незабаром після зустрічі в Москві між міністром закордонних справ Суринаму Ілдісом Поллак-Бігле та його російським колегою Сергієм Лавровим.

Повідомляється, що уряд Косова поставив під сумнів чинність листа про скасування визнання, який був показаний главою МЗС Сербії Івіцей Дачичем у Белграді напередодні, оскільки в ньому значилася назва колишньої сербської провінції Косово та Метохія.

"По-перше, в міжнародному праві відсутня концепція відкликання визнання, існує заморожування дипломатичних відносин або виведення дипломатичного персоналу; по-друге, немає держави, що називається "Косово і Метохія", як це було в листі, представленому в Белграді, але в міжнародних відносинах існує суверенна та незалежна країна, що називається Республіка Косово", - сказано у заяві уряду Косова.

Дачич заявив на прес-конференції 31 жовтня, що уряд Суринаму прийняв відповідне рішення 27 жовтня, а дипломатична нота була направлена до МЗС Косова 30 жовтня.

Однак Міністерство закордонних справ Косова заявило, що досі не отримало жодного офіційного документа про таке рішення Суринаму.

Зазначимо, Республіка Суринам - держава на північно-східному узбережжі Південної Америки, частина регіону Гвіана.

Суринам визнав Косово незалежною країною 22 липня 2016 року, ставши 112 країною, яка це зробила.

У серпні 2012 року Суринам вирішив визнати паспорти Косова та заявив, що громадяни Косова можуть подорожувати без віз до колишньої голландської колонії на північно-західному узбережжі Південної Америки.

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