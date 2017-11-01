После визита главы МИД в Москву Суринам отозвал признание независимости Косова

Среда, 01 ноября 2017, 08:59

Министр иностранных дел Сербии заявил, что южноамериканское государство Суринам отменило свое признание независимости Косова, в Приштине утверждают, что это невозможно в рамках международного права.

Об этом сообщает Balkaninsight.

Уведомление об отзыве признания Суринамом независимости Косова появилось вскоре после встречи в Москве между министром иностранных дел Суринама Илдисом Поллак-Бигле и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сообщается, что правительство Косова поставило под сомнение силу письма об отмене признания, которое было продемонстрировано главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде накануне, поскольку в нем значилось название бывшей сербской провинции Косово и Метохия.

"Во-первых, в международном праве отсутствует концепция отзыва признания, существует замораживание дипломатических отношений или вывод дипломатического персонала, во-вторых, нет государства, которое называется "Косово и Метохия", как это было в письме, представленном в Белграде, но в международных отношениях существует суверенное и независимое государство, которое называется Республика Косово", - говорится в заявлении правительства Косова.

Дачич заявил на пресс-конференции 31 октября, что правительство Суринама приняло соответствующее решение 27 октября, а дипломатическая нота была направлена ​​в МИД Косова 30 октября.

Однако Министерство иностранных дел Косова заявило, что до сих пор не получило ни одного официального документа о таком решении Суринама.

Отметим, Республика Суринам - государство на северо-восточном побережье Южной Америки, часть региона Гвиана.

Суринам признал Косово независимым государством 22 июля 2016 года, став 112-й страной, сделавшей это.

В августе 2012 года Суринам решил признать паспорта Косова и заявил, что граждане Косова могут путешествовать без виз в бывшую голландскую колонию на северо-западном побережье Южной Америки.