Найти
АКТУАЛЬНО

Суд в Испании вызвал лидера Каталонии на допрос

Теракт в Нью-Йорке, где погибли 8 человек, совершил сторонник ИГИЛ

Поляку, оставившему антиукраинские надписи на консульстве Украины, грозит 5 лет тюрьмы

Победитель выборов в Чехии попытается сформировать правительство меньшинства

"Венецианка" обеспокоена разными условиями имплементации языковой статьи закона об образовании

Лидер Каталонии не будет просить убежища в Бельгии, но в Испанию не вернется

Лидер Каталонии согласился на новые выборы и намекнул, что Мадрид их проиграет






После визита главы МИД в Москву Суринам отозвал признание независимости Косова

Среда, 01 ноября 2017, 08:59
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Сербии заявил, что южноамериканское государство Суринам отменило свое признание независимости Косова, в Приштине утверждают, что это невозможно в рамках международного права.

Об этом сообщает Balkaninsight.

Уведомление об отзыве признания Суринамом независимости Косова появилось вскоре после встречи в Москве между министром иностранных дел Суринама Илдисом Поллак-Бигле и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сообщается, что правительство Косова поставило под сомнение силу письма об отмене признания, которое было продемонстрировано главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде накануне, поскольку в нем значилось название бывшей сербской провинции Косово и Метохия.

"Во-первых, в международном праве отсутствует концепция отзыва признания, существует замораживание дипломатических отношений или вывод дипломатического персонала, во-вторых, нет государства, которое называется "Косово и Метохия", как это было в письме, представленном в Белграде, но в международных отношениях существует суверенное и независимое государство, которое называется Республика Косово", - говорится в заявлении правительства Косова.

Дачич заявил на пресс-конференции 31 октября, что правительство Суринама приняло соответствующее решение 27 октября, а дипломатическая нота была направлена ​​в МИД Косова 30 октября.

Однако Министерство иностранных дел Косова заявило, что до сих пор не получило ни одного официального документа о таком решении Суринама.

Отметим, Республика Суринам - государство на северо-восточном побережье Южной Америки, часть региона Гвиана.

Суринам признал Косово независимым государством 22 июля 2016 года, став 112-й страной, сделавшей это.

В августе 2012 года Суринам решил признать паспорта Косова и заявил, что граждане Косова могут путешествовать без виз в бывшую голландскую колонию на северо-западном побережье Южной Америки.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:50
фото
Возле Стамбула с радаров исчезло грузовое судно с 10 людьми на борту
09:22
Суд в Испании вызвал лидера Каталонии на допрос
08:59
После визита главы МИД в Москву Суринам отозвал признание независимости Косова
08:45
Часть каталонского "правительства в изгнании" вернулась из Брюсселя в Каталонию
08:13
Фото
Теракт в Нью-Йорке, где погибли 8 человек, совершил сторонник ИГИЛ
19:55
США расширили санкции против Ирана
19:24
Польша не прекратит попытки вернуть обломки самолета Леха Качиньского - МИД
18:59
Поляку, оставившему антиукраинские надписи на консульстве Украины, грозит 5 лет тюрьмы
18:43
Правительство Британии наймет на работу до 8 тысяч работников в связи с Brexit
18:11
Победитель выборов в Чехии попытается сформировать правительство меньшинства
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Вторая жизнь президента Земана: кто побеждает в борьбе за новое правительство Чехии

"Слабое" правительство автоматически увеличивает политический вес Милоша Земана – пожалуй, наиболее пророссийского президента в ЕС. Отсутствие четкой внешнеполитической позиции "правительства меньшинства" позволяет Земану брать ее формирование на себя. С понятными для Украины последствиями...

Голос Америки

Дело Манафорта: подробно об обвинениях против советника Трампа и Януковича

Через офшорные счета, фигурирующие в обвинении, в целом прошло более 75 миллионов долларов. Утверждается, что из этой суммы Манафорт отмыл более 18 миллионов, а Гейтс – 3 миллиона. Гейтс помогал Манафорту получать деньги из офшоров... (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  