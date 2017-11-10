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МЗС Польщі: Рішення України ставлять під сумнів стратегічне партнерство

П'ятниця, 10 листопада 2017, 11:18
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Заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький заявив, що рішення, які сьогодні приймає Україна, ставлять під сумнів стратегічне партнерство між країнами.

Про це заступник глави МЗС Польщі заявив напередодні у польському Сеймі, повідомляє PAP.

"Україна приймає нині рішення, що ставлять під сумнів заяви про стратегічне партнерство", - сказав він.

За його словами, з українського боку не вистачає рішень, які би сприяли історичному діалогу.

Нагадаємо, що напередодні польський уряд представив депутатам Сейму інформацію про актуальні відносини Польщі з найближчими сусідами, зокрема з Україною. З відповідним клопотанням звернулася опозиційна партія "Громадянська платформа".

Представляючи інформацію, Ціхоцький заявив, що польський уряд повинен реагувати "на ситуацію, коли бачимо рішення наших партнерів, навіть наших союзників, що суперечать відносинам союзників, партнерів або сусідів".

За його словами, прикладом цього є "незрозуміле, скандальне рішення українських державних службовців заборонити пошук та ексгумацію останків польських жертв воєнних конфліктів в Україні".

Ціхоцький також заявив про стурбованість через заяви голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який "у публічних заявах визнає кладовище в Биківні незаконним".

"Ми підтримуємо конструктивний контакт на різних рівнях, включно на найвищому, президентському, де намагаємося ці питання прояснити", - сказав він.

Нагадаємо, на тлі жорстких заяв з боку представників польської влади на адресу України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі.

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