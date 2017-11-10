Президент Польщі: Питання візиту в Україну розглядається

П'ятниця, 10 листопада 2017, 10:27

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розглядає питання візиту в Україну, оскільки хоче відвідати могили поляків у Харкові, а також зрозуміти ситуацію на окупованому Донбасі, оскільки Польща в січні 2018 року розпочне роботу у Радбезі ООН.

Про це Дуда заявив у коментарі для "Nasz Dziennik", повідомляє PAP.

"Ми розглядаємо це питання весь час", - сказав президент Польщі, відповідаючи на запитання журналіста, чи здійснить він грудневий візит в Україну.

Він повідомив, що хоче відвідати могили поляків у Харкові. Окрім того, Дуда нагадав, що 17 січня Польща розпочне роботу у Раді Безпеки ООН, де буде розглядатися питання України.

"У цій справі є кілька аспектів. Одне з них - моє особисте бажання відвідати могили поляків у Харкові, що дуже важливо для мене особисто, а також як для президента. Другий аспект пов'язаний з тим, що на засіданні 17 січня ми працюватимемо в Раді Безпеки ООН, де буде розглянуто питання України", - сказав він, додавши, що візит дозволить подивитися на те, що відбувається в Донецькій та Луганській областях.

"У той же час, у нас також є погані сигнали з боку української сторони, які для мене, президента Республіки Польща, неприйнятні. Я не згоден з тим, що люди, які займають вищі посади в українській владі, мають погляди, які фактично є антипольськими", - додав він.

Як повідомляла раніше "Європравда", глава МЗС Вітольд Ващиковський не радитиме президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від президента Порошенка виправлення цієї ситуації.