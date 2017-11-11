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Польські націоналісти вийшли на марш із банером: "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс"

Субота, 11 листопада 2017, 18:07
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У польській столиці Варшаві на марш націоналістів вийшли люди із банером, на якому написано "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс".

Про це повідомляє TVN Warszawa.tvn24.pl з посиланням на PAP.

За інформацією PAP, учасники маршу вийшли з банерами, де написано: "Ми хочемо Бога", "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс", а також зі зображенням Ісуса та написом "Царюй нам, Христос!"

Окрім того, націоналісти вийшли з прапорами з емблемою Національних Збройних Сил та написом "Смерть ворогам Батьківщини".

Зазначається, що серед учасників є також молоді люди в балаклавах, які почали стріляли петардами та феєрверками.

Фото tvnwarszawa.tvn24.pl 
Фото tvnwarszawa.tvn24.pl 

Нагадаємо, що сьогодні у польській столиці Варшаві в День незалежності країни проходить марш націоналістів, до якого приєдналися ультраправі з різних країн ЄС.

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