Польські націоналісти вийшли на марш із банером: "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс"

Субота, 11 листопада 2017, 18:07

У польській столиці Варшаві на марш націоналістів вийшли люди із банером, на якому написано "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс".

Про це повідомляє TVN Warszawa.tvn24.pl з посиланням на PAP.

За інформацією PAP, учасники маршу вийшли з банерами, де написано: "Ми хочемо Бога", "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс", а також зі зображенням Ісуса та написом "Царюй нам, Христос!"

Окрім того, націоналісти вийшли з прапорами з емблемою Національних Збройних Сил та написом "Смерть ворогам Батьківщини".

Зазначається, що серед учасників є також молоді люди в балаклавах, які почали стріляли петардами та феєрверками.

Фото tvnwarszawa.tvn24.pl

Фото tvnwarszawa.tvn24.pl

Нагадаємо, що сьогодні у польській столиці Варшаві в День незалежності країни проходить марш націоналістів, до якого приєдналися ультраправі з різних країн ЄС.