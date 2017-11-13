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Лідер Каталонії стверджує, що досі виступає за угоду з Мадридом

Понеділок, 13 листопада 2017, 09:42
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Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що він завжди виступав за домовленості з Мадридом щодо автономного статусу Каталонії, але саме дії центральної влади підштовхнули каталонців до незалежності.

Про це він розповів у інтерв’ю бельгійському виданню Le Soir.

Пучдемон наголосив, що готовий прийняти реальність інших відносин з Іспанією. На запитання, чи є можливим інше вирішення ситуації, окрім незалежності, каталонський лідер відповів ствердно.

"Це завжди можливо! Я 30 років працював над тим, щоб отримати іншу угоду для Катлонії в Іспанії. Ми доклали чимало зусиль для цього, але з приходом Аснара (Хосе Марія Аснар, іспанський прем’єр з 1996 по 2004 роки, наставник чинного прем’єра Рахоя – Ред.) цей шлях було зупинено", - підкреслив Пучдемон.

Однією з причин нинішньої кризи Пучдемон називає скасування ширших повноважень автономії сім років тому.

"Я досі виступаю за угоду. Але джерелом всього є визнання недійсним у 2010 році автономного статусу, схвалене каталонським та іспанським парламентами", - відзначив Пучдемон, додавши, що з того часу незалежницькі настрої в Каталонії суттєво поcилились.

Як відомо, 27 жовтня парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії. Того ж дня Іспанія застосувала статтю 155 конституції, запровадивши пряме управління у регіон.

Політиків, причетних до проголошення незалежності, звинуватили у заколоті, непокорі уряду, зловживанні державними коштам. Частина лідерів Каталонії на чолі з відстороненим главою уряду Карлесом Пучдемоном знаходиться у Бельгії, частина – під арештом або відпущена під заставу.

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