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Україна відштовхує від себе одного з останніх союзників – глава МЗС Польщі

Понеділок, 13 листопада 2017, 11:15
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На тлі російської агресії Україні варто замислитись, чому вона відштовхує від себе одного з останніх союзників.

Про це в інтерв’ю Dziennik Gazetа Prawnа заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, інформує TVN 24.

"Ми не впевнені, чи залишається стратегічне партнерство з Польщею метою для Києва", - сказав Ващиковський.

Він висловив обурення з приводу того, що у відносинах з Україною не вдалося досягнути прогресу "навіть у найпростіших справах".

Як приклад назвав розміщену у львівському музеї "Тюрма на Лонцького" інформацію про "польську, нацистську та радянську окупацію".

"У 2017 році у нас все ще є церкви у Львові, які все ще служать концертними залами", - обурився глава польської дипломатії.

За його словами, усі ці питання нескладно вирішити. А з огляду на те, що виграти у цій ситуації може Росія, Ващиковський порадив українській стороні відповісти на питання, "чому перед обличчям збройної агресії вона відштовхує від себе одного з останніх союзників". 

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