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Глава МЗС Польщі відмовився відвідати музей у Львові через слова про окупацію

Неділя, 05 листопада 2017, 16:10
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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, який другий день перебуває у Львові з офіційним візитом, відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Главі польського МЗС не сподобалося, що директор музею вважає, що у 1918 році Польща окупувала Західну Україну.

Ващиковський поклав квіти до пам’ятника жертвам комуністичних злочинів поблизу музею "Тюрма на Лонцького". У програмі були відвідини музею, але польський міністр розвернувся на вході.

"Міністр запитав у мене, чи Західна Україна була окупована у 1918 році. Я відповів, що так, що це була окупація. Відтак він різко розвернувся з порога і не зайшов у музей. Це було, на мою думку, зроблено зумисно, це зумисний політичний крок", – прокоментував на місці директор музею Руслан Забілий.

Раніше 5 листопада Вітольд Ващиковський заявив у Львові представникам польських медіа, що Польща очікує від України реальних кроків щодо українсько-польського примирення у питаннях спільного історичного минулого.

Нагадаємо, нещодавно Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

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