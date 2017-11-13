Украина отталкивает от себя одного из последних союзников – глава МИД Польши

На фоне российской агрессии Украине стоит задуматься, почему она отталкивает от себя одного из последних союзников.
Об этом в интервью Dziennik Gazetа Prawnа заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, информирует TVN 24.
"Мы не уверены, остается ли стратегическое партнерство с Польшей целью для Киева", - сказал Ващиковский.
Он выразил возмущение по поводу того, что в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса "даже в самых простых делах".
В качестве примера он назвал размещенную в львовском музее "Тюрьма на Лонцкого" информацию о "польской, нацистской и советской оккупации".
"В 2017 году у нас все еще есть церкви во Львове, которые все еще служат концертными залами", - возмутился глава польской дипломатии.
По его словам, все эти вопросы несложно решить. А учитывая то, что выиграть в этой ситуации может Россия, Ващиковский посоветовал украинской стороне ответить на вопрос, "почему перед лицом вооруженной агрессии она отталкивает от себя одного из последних союзников".