У Берегові зняли з мерії прапор Угорщини, Будапешт вимагає розслідування

Понеділок, 13 листопада 2017, 16:48

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Угорщина вимагає від української влади відреагувати на інцидент, який стався у місті Берегово 12 листопада.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Hirado.hu.

Сіярто заявив, що Угорщина очікує від України проведення розслідування щодо націоналістичних груп, члени яких зірвали угорський прапор з мерії Берегова.

Міністр зазначив, що до МЗС Угорщини викличуть з цього приводу посла України в Будапешті.

"Виконавці повинні бути затримані та покарані якомога швидше", - сказав він.

За інформацією порталу Mukachevo.net, 12 листопада у Берегові відбулися заходи, приурочені до 79-ї річниці створення організації "Карпатська Січ".

Коли учасники акції колоною проходили повз будівлю міської ради, активісти стягнули з флагштока угорський національний прапор, який висить над міськрадою згідно з рішенням депутатів від 2006 року. Поруч на будівлі висить прапор міста Берегово, прапори України та ЄС.

Через інцидент виникла невеличка суперечка активістів з правоохоронцями, і прапор невдовзі був повернутий на місце.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попередив, що можливі нові конфліктні ситуації з Україною через законодавчі ініціативи Києва.