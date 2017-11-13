Ердоган запропонував РФ і США вивести війська з Сирії

Понеділок, 13 листопада 2017, 20:28

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що кожен, хто не вірить у військове вирішення конфлікту Сирії, повинен вивести свої війська з цієї країни.

Про це повідомляє Hurriyet.

Ердоган запропонував Росії і США вивести свої війська Сирії після спільної заяви Володимира Путіна і Дональда Трампа минулого тижня про те, що конфлікт в Сирії не має військового рішення.

"Мені важко зрозуміти ці коментарі. Якщо військове рішення не є виходом із ситуації, то ті, хто це кажуть, мають вивести свої війська", - сказав Ердоган перед вильотом до Сочі для зустрічі з Путіним.

"Якщо військовий спосіб не є рішенням, слід вдатися до політичного методу та знайти шляхи якнайшвидшого переходу до виборів. Чи був такий метод застосований протягом останніх семи-восьми років? Ми також поговоримо з Путіним про це", - сказав він.

Ердоган також поскаржився, що США створили п'ять військових баз на півночі Сирії і збираються встановити ще одну базу в місті Ракка, а також ще вісім інших у цьому регіоні. Тим часом Росія має п'ять військових баз в Сирії, зазначив він.