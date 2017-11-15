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Європарламент рекомендує розпочати процедуру введення санкцій проти Польщі

Середа, 15 листопада 2017, 14:56
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Європарламент схвалив критичну резолюцію щодо Польщі, яка рекомендує запустити процедуру застосування санкцій проти країни.

За схвалення документа проголосували 438 депутатів, проти – 152, 71 утримався, повідомляє Onet.pl.

Документ закликає уряд Польщі поважати верховенство права і основоположні права, закріплені в договорах, та різко критикує погіршення дотримання норм ЄС.

"Сьогоднішня ситуація в Польщі створює явний ризик серйозного порушення європейських цінностей", - ідеться у резолюції.

Депутати особливо занепокоєні судовою реформою, яку здійснює уряд Польщі. Вони закликають не вводити в дію нові закони, доки не будуть гарантовані засади незалежності судів.

Європарламент також закликає польську владу виконати рекомендації Єврокомісії і Венеціанської комісії. Крім того, європарламентарі закликають дотримуватися вимоги суду ЄС щодо негайного припинення вирубки лісу у Біловезькій пущі.

Євродепутати рішуче засудили "ксенофобський та расистський марш", який відбувся у Варшаві в суботу, 11 листопада. Також парламентарі закликали Польщу поважати право на свободу зібрань.

Депутати Європарламенту також ініціювали власну процедуру по запуску статті 7 договору про ЄС, яка передбачає введення санкцій. Зокрема, Польщу можуть позбавити права голосу в Раді ЄС.

Ухвалення відповідної резолюції розпочинає процедуру внесення пропозиції до Ради ЄС щодо визнання загрози верховенству права у Польщі. Потім Рада ЄС має проголосувати за пропозицію більшістю голосів 22 держав.

Однак це не означатиме санкції проти Польщі, які вимагають одностайності. В той же час сама ситуація може стати безпрецедентною. Досі Європарламент застосовував відповідне положення договору про ЄС лише щодо Угорщини, однак пропозиція була зупинена у Раді ЄС.

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