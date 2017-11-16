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У Відні тисячі людей протестували проти участі ультраправих в уряді

Четвер, 16 листопада 2017, 07:59
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На знак протесту проти можливої участі в австрійському уряді ультраправої Партії свободи тисячі людей зібралися у центрі Відня в середу ввечері.

Про це повідомляє ORF.

Зі свічками, електричними лампами та факелами вони утворили вогняний ланцюг навколо урядового кварталу.

 фото: ORF
  фото: ORF

Люди вважають, що ультраправі не повинні отримати міністерські портфелі в уряді Себастіана Курца. За словами демонстрантів, вони виступають проти конкретних осіб з Австрійської партії Свободи через їх зв'язків з правими екстремістами.

Дані про кількість учасників різняться. Організатори заявляють про 8-10 тисяч осіб, тоді як поліція оцінила їх приблизно у 3 тисячі. Демонстрація відбулася без інцидентів.

Нагадаємо, за результатами виборів, Австрійська народна партія на чолі з Себастіаном Курцом перемогла з 31,5% голосів виборців. Ультраправа Партія свободи фінішувала третьою, показавши один з найкращих результатів у своїй історії - 26%.

Читайте також на сайті "Європравди": "Ультраправі в уряді: що непокоїть ЄС та мало турбує австрійців".

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