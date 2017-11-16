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В Вене тысячи людей протестовали против участия ультраправых в правительстве

Четверг, 16 ноября 2017, 07:59
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В знак протеста против возможного участия в австрийском правительстве ультраправой Партии свободы тысячи людей собрались в центре Вены в среду вечером.

Об этом сообщает ORF.

Со свечами, электрическими лампами и факелами они образовали огненную цепь вокруг правительственного квартала.

 фото: ORF
  фото: ORF

Люди считают, что ультраправые не должны получить министерские портфели в правительстве Себастьяна Курца. По словам демонстрантов, они выступают против конкретных лиц из Австрийской партии Свободы из-за их связей с правыми экстремистами.

Данные о количестве участников разнятся. Организаторы заявляют о 8-10 тысяч человек, тогда как полиция оценила их примерно в 3 тысячи. Демонстрация прошла без инцидентов.

Напомним, по результатам выборов, Австрийская народная партия во главе с Себастианом Курцом победила с 31,5% голосов избирателей. Правая Партия свободы финишировала третьей, показав один из лучших результатов в своей истории - 26%.

Читайте также на сайте "Европравды": "Ультраправые в правительстве: что беспокоит ЕС и мало беспокоит австрийцев".

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