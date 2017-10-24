Переможець виборів у Австрії почав коаліційні переговори з ультраправими

Вівторок, 24 жовтня 2017, 12:11

Лідер Австрійської народної партії, яка здобула перемогу на парламентських виборах, запросив до коаліційних переговорів ультраправу Партію свободи.

Про це Себастіан Курц заявив на прес-конференції у вівторок, повідомляє австрійське видання Die Presse.

За його словами, переговори з керівниками інших партій були конструктивними, але саме під час спілкування з Партією свободи він відчув "волю до змін в Австрії".

Курц висловив сподівання, що лідер ультраправих прийме його запрошення і переговори про формування коаліції розпочнуться дуже швидко. "Ідеально – вже завтра", - сказав Курц.

Очікується, що після обіду глава Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе виступить зі зверненням до преси.

Раніше Партія свободи заявила, що умовою її участі в коаліції є посада міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, за результатами виборів, Австрійська народна партія на чолі з Себастіаном Курцом перемогла з 31,5% голосів виборців. Ультраправа Партія свободи фінішувала третьою, показавши один з найкращих результатів у своїй історії - 26%.