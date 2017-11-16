Російський міністр пригрозив Нідерландам у справі скіфського золота

Четвер, 16 листопада 2017, 10:07

Міністр культури РФ Володимир Мединський пригрозив розривом міжмузейних відносин з Нідерландами, якщо суд Амстердама вирішить не повертати колекцію скіфського золота в музеї Криму.

Про це повідомляє РИА "Новости".

"Якщо це рішення набуде чинності, я буду не в праві санкціонувати будь-які виставки на території країни, де створюється небезпечний прецедент вилучення культурних цінностей", — заявив Мединський.

За його словами, всі норми міжнародного права, музейного права, прецеденти, традиції знаходяться на боці кримських музеїв. Ця колекція була знайдена на території Криму, досліджена і зберігається там же.

"Мова йде про безпрецедентне відчуження музейних цінностей. Це можна порівняти тільки з музейними розкраданнями часів італійських походів Наполеона чи фашистської агресії. Вважаю, що рішення голландського суду абсолютно політизоване, воно руйнує саму систему виставкового обміну", — зазначив він.

В кінці 2016 року окружний суд Амстердама прийняв рішення передати Україні експонати, які були надані на початку 2014 року кількома кримськими музеями для виставки. Пізніше кримські музеї подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.