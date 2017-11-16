Российский министр пригрозил Нидерландам в деле скифского золота

Четверг, 16 ноября 2017, 10:07

Министр культуры РФ Владимир Мединский пригрозил разрывом межмузейных отношений с Нидерландами, если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Если это решение вступит в силу, я буду не в праве санкционировать любые выставки на территории страны, где создается опасный прецедент изъятия культурных ценностей", - заявил Мединский.

По его словам, все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции – на стороне крымских музеев. Эта коллекция была найдена на территории Крыма, исследована и хранилась там же.

"Речь идет о беспрецедентном отчуждения музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена", - отметил он.

В конце 2016 года окружной суд Амстердама принял решение передать Украине экспонаты, которые были предоставлены в начале 2014 года несколькими крымскими музеями для выставки. Позже крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.