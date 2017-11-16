Найти
АКТУАЛЬНО

Климкин предостерег Британию: Россия врет в промышленном масштабе

В Македонии утвердили второй официальный язык

В Вене тысячи людей протестовали против участия ультраправых в правительстве

В Брюсселе столкновения на митинге, созванном Instagram-блогером: 16 задержанных

Отчет ЕС о реформах в Украине: есть значительный прогресс, но их надо ускорить

Число погибших в результате наводнения возле Афин возросло до 14 человек

Премьер Венгрии подтвердил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО






Российский министр пригрозил Нидерландам в деле скифского золота

Четверг, 16 ноября 2017, 10:07
Версия для печати Комментарии

Министр культуры РФ Владимир Мединский пригрозил разрывом межмузейных отношений с Нидерландами, если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Если это решение вступит в силу, я буду не в праве санкционировать любые выставки на территории страны, где создается опасный прецедент изъятия культурных ценностей", - заявил Мединский.

По его словам, все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции – на стороне крымских музеев. Эта коллекция была найдена на территории Крыма, исследована и хранилась там же.

"Речь идет о беспрецедентном отчуждения музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена", - отметил он.

В конце 2016 года окружной суд Амстердама принял решение передать Украине экспонаты, которые были предоставлены в начале 2014 года несколькими крымскими музеями для выставки. Позже крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:03
ЕС изучит закон о внеконкурсном отборе глав местных администраций
10:45
В правительстве призвали ВР принять евроинтеграционный закон о внутреннем водном транспорте
10:39
Климкин предостерег Британию: Россия врет в промышленном масштабе
10:26
Анкара ожидает от ЕС 6 млрд евро в рамках миграционного соглашения до 2019 года
10:13
Беспорядки в Брюсселе: полиция усилит присутствие из-за активизации столкновений
10:07
Российский министр пригрозил Нидерландам в деле скифского золота
09:56
В Литве автобус с детьми столкнулся с грузовиком, есть раненые
09:50
Глава МИД Германии впервые за 22 года посетит Беларусь
09:43
В Турции задержали 60 бывших полицейских за связи с Гюленом
09:33
фото
Наводнение возле Афин: число погибших возросло до 15 человек, ранены – 17
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ассоциация без контроля: почему Украина отстает от Молдовы и Грузии в мониторинге Соглашения с ЕС

"Каждый гражданин может посмотреть, как выполняется Соглашение об ассоциации. Все правительственные коммуникации по этому поводу доступны онлайн. Ассоциация с ЕС – наш приоритет", – говорят в Молдове. А нашей стране нечем похвастаться в ответ. Пока нечем...

Оксана Бедратенко, "Голос Америки"

Оборонная поддержка Украины: стоит ли рассчитывать на $350 млн от США

В США убеждены: оборонная реформа в Украине уверенно продвигается. А соответственно, Киев должен получить всю запланированную сумму оборонной помощи – $350 млн. Более того, в отличие от нынешнего года, в следующем возрастает вероятность финансовой помощи и от Госдепа США.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  