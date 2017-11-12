53% підписників Твіттер-аккаунта Трампа виявилися ботами – ЗМІ

Неділя, 12 листопада 2017, 11:56

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Більшість підписників Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа не є реальними людьми.

Про це пише The Economist з посиланням на дані TwitterAudit.

У президента США зараз 42,5 млн читачів у Твіттері, що робить його аккаунт 21-м за популярністю у соцмережі.

Такого показника Трамп досяг в основному протягом останнього року, наростивши аудиторію на 225%. Для порівняння – серед аккаунтів-лідерів сторінка футболіста Кріштіану Роналду протягом останнього року збільшила кількість підписників на 32%, це другий за кількістю зростання читачів аккаунт у Твіттері.

Аккаунт Трампа популярніший за твіттери його політичних суперників, в тому числі Гілларі Клінтон. Він також лишив позаду Національну футбольну лігу і New York Times.

В той же час Трампу поки далеко до його попередника Барака Обами, у якого 97 мільйонів фоловерів.

Лідирує Обама і за іншим показником – 78% його підписників є справжніми людьми. У Трампа ж справжні люди складають лише 47% його підписників.

Згідно з прогнозами, через 10 років Твіттер Трампа матиме 297 млн підписників і пережене Обаму, який матиме 218 млн читачів.