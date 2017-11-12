53% підписників Твіттер-аккаунта Трампа виявилися ботами – ЗМІ

Більшість підписників Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа не є реальними людьми.
Про це пише The Economist з посиланням на дані TwitterAudit.
У президента США зараз 42,5 млн читачів у Твіттері, що робить його аккаунт 21-м за популярністю у соцмережі.
Такого показника Трамп досяг в основному протягом останнього року, наростивши аудиторію на 225%. Для порівняння – серед аккаунтів-лідерів сторінка футболіста Кріштіану Роналду протягом останнього року збільшила кількість підписників на 32%, це другий за кількістю зростання читачів аккаунт у Твіттері.
Аккаунт Трампа популярніший за твіттери його політичних суперників, в тому числі Гілларі Клінтон. Він також лишив позаду Національну футбольну лігу і New York Times.
В той же час Трампу поки далеко до його попередника Барака Обами, у якого 97 мільйонів фоловерів.
Лідирує Обама і за іншим показником – 78% його підписників є справжніми людьми. У Трампа ж справжні люди складають лише 47% його підписників.
Згідно з прогнозами, через 10 років Твіттер Трампа матиме 297 млн підписників і пережене Обаму, який матиме 218 млн читачів.