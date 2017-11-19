ЄС готує план дій на випадок безладного виходу Британії з блоку - ЗМІ

Неділя, 19 листопада 2017, 11:56

Європейський союз створив робочу групу для підготовки плану дій на випадок, якщо переговори про вихід Великої Британії з ЄС завершаться без угоди про Brexit.

Про це повідомляє The Times, посилаючись на документи Єврокомісії.

За даними видання, європейські чиновники вважають, що існує "велика ймовірність", що Британія буде хаотично виходити з блоку після краху уряду Терези Мей.

У секретних планах на випадок непередбачених обставин з боку Єврокомісії і національних властей йдеться про те, що їм потрібно буде інвестувати сотні мільйонів фунтів в підготовку до безладного Brexit в 2019 році.

Так звана "Група готовності до Brexit" планує найгірший сценарій. Плани на випадок непередбачених обставин включають в себе відключення Британії від баз даних безпеки ЄС і будуть передані європейським урядам.

Спеціальна група повинна запропонувати кращу стратегію на випадок "катастрофи". Причому, як зазначає видання, група не контактує з головним переговірником з Brexit від ЄС Мішелем Барньє і його командою, щоб не порушити "позитивний порядок роботи із досягнення угоди".

Нагадаємо, ЄС дав Британії два тижні на досягнення прогресу у питанні ірландського кордону та фінансових зобов'язань, щоб просунутися далі у переговорах.